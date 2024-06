Infortunio Barella, filtra GRANDE OTTIMISMO sul recupero del centrocampista dell’Italia

Infortunio Barella, arriva la svolta che tutti sognavano: il centrocampista dell’Inter e dell’Italia in gruppo prima dell’Albania

Come riportato da Sky, arrivano ottime notizie dal ritiro dell’Italia in Germania su Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale di Spalletti, in vista dell’esordio all’Europeo contro l’Albania fissato per sabato 15 giugno.

L’ex Cagliari si sta regolarmente allenando in gruppo nella seduta iniziata da pochi minuti e appare recuperato anche se le sue condizioni saranno monitorare anche nelle prossime ore dallo staff medico.