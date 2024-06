Euro 2024, POLEMICA tra BARCELLONA e KOEMAN. Il club non accetta le critiche del Ct dell'Olanda su DE JONG. E ricorda quel che fece lui da allenatore blaugrana...

Tutto sulla polemica scoppiata tra il ct dell’Olanda Ronald Koeman ed il Barcellona dopo l’infortunio di De Jong

Secondo AS, il Barcellona non ha per niente gradito le critiche ricevute dal Commissario Tecnico dell’Olanda Ronald Koeman riguardanti la gestione da parte del club dell’infortunio di Frankie de Jong, il cui rientro è stato forzato, finendo per impedirgli la partecipazione all’Europeo.

Il quotidiano ricorda il recente passato di Koeman come allenatore blaugrana e che nella sua gestione ci sono stati diversi episodi non dissimili. In particolare quello di Pedri, che nella sua prima stagione – 2020-21 – arrivò a giocare quasi 70 partite tra Barcellona e Spagna.