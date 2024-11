Hamsik: «Allenare sarà il mio futuro. Allegri mi voleva al Milan e alla Juve. Il Napoli può arrivare in quella posizione»

Le parole di Marek Hamsik, leggenda del Napoli, sul suo futuro da allenatore, sugli apprezzamenti di Allegri e sulla squadra di Conte

Marek Hamsik ha parlato in una intervista a La Repubblica: l’ex leggenda del Napoli sta in questo momento seguendo il corso da allenatore a Coverciano e nel suo futuro c’è il sogno di una panchina, magari proprio quella dei partenopei. Di seguito le sue parole sul futuro, sul passato e la stagione del Napoli.

CORSO DA ALLENATORE – «A giugno finirò il mio corso a Coverciano e a settembre spero di prendere il patentino. Mi entusiasma la carriera di allenatore, è il mio futuro. La panchina è stata un amore a prima vista».

ALLEGRI LO VOLEVA AL MILAN – «Era il 2012, Allegri stravedeva per me, tant’è che poi provò a portarmi pure alla Juve. Non se ne fece nulla, ma non ho rimpianti».

NAPOLI SENZA COPPE EUROPEE – «Paga gli errori della stagione scorsa, ma in campionato il Napoli sta facendo benissimo, con Antonio Conte. Seguo la Serie A e spero che gli azzurri possano arrivare fino in fondo, magari di nuovo allo scudetto, anche se per il momento la classifica è ancora parecchio equilibrata».

MARADONA – «Sono già passati 4 anni dalla sua morte e non manca soltanto ai napoletani, per cui Diego era e resta una divinità. Io in maglia azzurra ho giocato oltre 500 partite e so quanto Maradona sia ancora adorato, a Napoli: la mia seconda casa. Tutto il mondo del calcio ha perso tanto, però. Appena ritorno vado al murales, ci vediamo presto».