Hamsik non si arrende: «Per lo scudetto nulla è ancora perduto»

Marek Hamsik invita compagni e tifosi a crederci ancora nonostante il -6 dalla Juventus: «Ci sono ancora 18 punti in palio»

Nonostante i sei punti di distacco a sei giornate dal termine del campionato, Marek Hamsik non ha alcuna intenzione di arrendersi. Sul suo sito personale, lancia un appello: bisogna continuare a crederci, ci sono ancora 18 punti in palio. Messaggio rivolto sia ai suoi compagni che a tutto l’ambiente napoletano: «Chance scudetto? Ancora ci sono. Restano 18 punti in palio e lotteremo fino alla fine». Lo slovacco fa anche una breve analisi della partita contro i rossoneri, terminata 0-0: «Siamo stati più propositivi, abbiamo anche avuto la possibilità di segnare ma senza gol non si vince. Peccato per i due punti persi, ora pensiamo alla gara di mercoledì contro l’Udinese: vogliamo regalare una vittoria ai nostri tifosi»