Helland Bologna: accordo trovato per il difensore del Brann, visite mediche già in programma. Tutti i dettagli del colpo rossoblù

Helland Bologna: è stato trovato l’accordo per il difensore del Brann, programmate le visite mediche. Ecco i dettagli

Il Bologna continua a guardare al Nord Europa, confermando una strategia di scouting che negli ultimi anni ha regalato enormi soddisfazioni alla piazza rossoblù. La dirigenza felsinea ha chiuso un colpo importante per puntellare il reparto arretrato, assicurandosi uno dei prospetti più interessanti del calcio scandinavo: Eivind Helland. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriel Retallack, la trattativa è giunta alla fumata bianca definitiva. Il Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori e il Direttore Sportivo Marco Di Vaio hanno trovato l’intesa economica con il Brann, bruciando la concorrenza e regalando un nuovo rinforzo di prospettiva e sostanza alla squadra.

I costi dell’operazione

L’investimento del Bologna è significativo e testimonia quanto il club creda nelle potenzialità del ragazzo. L’affare si è concluso sulla base di 7 milioni di euro per l’acquisto del cartellino a titolo definitivo. Una cifra importante per un difensore appena ventunenne (è un classe 2005), che sottolinea la volontà della proprietà di continuare a investire su giovani di valore rivendibili in futuro a cifre duplicate, seguendo il modello virtuoso che ha portato i rossoblù ai vertici del calcio italiano.

Chi è Eivind Helland: il gigante norvegese

Ma chi è il nuovo difensore del Bologna? Eivind Helland è un difensore centrale moderno, dotato di una struttura fisica imponente che lo rende dominatore nel gioco aereo, ma capace anche di impostare l’azione da dietro con pulizia tecnica. Cresciuto nel vivaio del Brann, Helland si è imposto giovanissimo nell’Eliteserien (la massima serie norvegese), attirando le attenzioni di diversi club europei. Arriva in Italia per portare fisicità e lettura tattica, inserendosi in una difesa che necessitava di un profilo con le sue caratteristiche per alternarsi con i titolari e crescere senza eccessive pressioni.

Visite mediche e firma

La macchina organizzativa è già in moto. Con l’accordo tra i club siglato, il giocatore è atteso in città a stretto giro di posta. Le visite mediche sono già state programmate. Superato l’iter sanitario, Helland si recherà a Casteldebole per la firma sul contratto e per il primo allenamento con i nuovi compagni. Il “modello Bologna” colpisce ancora: dalla Norvegia arriva un nuovo pilastro per il futuro.