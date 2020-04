Henry: «Eredivisie e Ligue 1? Non so se la MLS ripartirà» – VIDEO

Thierry Henry, allenatore del Montreal Impact, ha parlato della possibilità che la MLS non riparta. Le sue parole

Thierry Henry, allenatore del Montreal Impact, ha confermato come la Major League Soccer potrebbe prendere la stessa decisione presa da Eredivisie in Olanda e Ligue 1 in Francia e quindi non ripartire.

«Le autorità coinvolte nella decisione sulla ripresa della MLS stanno lavorando intensamente per decidere cosa fare. Per quanto ci riguarda dobbiamo continuare a lavorare e farci trovare pronti a qualsiasi possibile scenario».