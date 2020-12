Hickey: «No al Bayern Monaco per il Bologna. Ecco come si può battere l’Inter»

Aaron Hickey ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole del terzino del Bologna

Aaron Hickey, terzino del Bologna, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni.

PRESSIONE – «Diciamo che la pressione in campo non la sento, quello è vero. Semmai, in passato, poco prima della partita avvertivo un po’ di nervosismo ma è successo che i miei compagni, anche in Scozia, vedendomi così mi dicevano “calma, tutto filerà liscio”. Ora, quando succede, faccio prima: mi calmo da solo».

SERIE A – «Come essere atterrati sulla Luna: clamoroso, fantastico, il torneo più bello del mondo. La partita dura 97 minuti in to- tale? Per 97 minuti devi stare concentrato, non esiste altro. La tattica, poi, è qualcosa che va sempre imparata, è un bell’impegno».

CONSIGLIO DI MIHAJLOVIC – «Sui tempi, nel difendere e nell’attaccare. Stare corti. E niente paura: mi ha dato molta fiducia».

SAN SIRO – «Il Colosseo del calcio: non vedo l’ora di viverlo».

BAYERN MONACO – «Il Bayern è un grande club ma il Bologna is “massive”, è di alto livello, sono sicuro di aver scelto un grosso club. La cosa che più mi ha convinto, quando venni qui in visita tempo fa, è il clima famigliare avvertito subito. Ho sentito immediatamente un bel feeling. Se mi cercò anche il City? Direi di no, il Celtic sì».

POSIZIONE DI SINISTRA – «La posizione attuale o anche di più, comunque a… sinistra».

INTER – «Mi piacciono molto Lukaku ed Eriksen. Per poter fare risultato bisogna stare calmi e credere nei compagni: in ogni minuto».

IDOLI – «Andy Robertson, Liverpool. L’idolo assoluto? Maradona».