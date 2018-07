Cristiano Ronaldo – Juventus, Higuain parlava cosi del portoghese

Inizia la carriera di Cristiano Ronaldo alla Juventus dove ritrova il suo ex compagno a Madrid, Gonzalo Higuain, che parlava di Ronaldo come di un «giocatore sopravalutato».

Arriva l’ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Juventus, dove ritroverà un suo vecchio compagno del Real Madrid, che in passato non ebbe belle parole per il talento portoghese. Il Pipita criticava apertamente Cristiano Ronaldo dicendo che si trattava di un: «giocatore sopravalutato», paragonandolo al suo compagno di nazionale Leo Messi e dicendo che «Si crede il migliore ma non ha nulla a che vedere con Messi».Altre parole dure furono pronunciate da Gonzalo Higuain nei confronti di Cristiano Ronaldo, riguardanti proprio il carattere del giocatore portoghese e il suo modo di porsi con i compagni «Ha un ego grandissimo, se non gli dici che è il migliore non puoi essere suo amico. Cristiano si crede il migliore, ma è sopravvalutato. Ho diviso lo spogliatoio con Messi e non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro».

Ex compagni al Real Madrid, nel 2013 Gonzalo Higuain lasciò il club spagnolo proprio a causa dei tanti disaccordi con Cristiano Ronaldo, il quale «In allenamento si arrabbiava sempre se tiravo in porta invece di passargli la palla». Parole che furono comunque seccamente smentite dal Napoli attraverso un comunicato ufficiale della società partenopea: «In merito alle presunte dichiarazioni attribuite a Gonzalo Higuain e riportate dalla testata “Don Balon”, il Napoli e l’attaccante azzurro smentiscono categoricamente che sia mai stata rilasciata una intervista a “Don Balon”. Pertanto le frasi attribuite a Higuain sono da ritenersi false e prive di qualsiasi fondamento.»