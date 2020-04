Higuain: «Dal Napoli alla Juventus? Non è colpa di De Laurentiis»

L’attaccante della Juventus Higuain è ritornato sull’addio al Napoli per vestire la maglia bianconera

Gonzalo Higuain ha parlato del suo addio al Napoli durante un’intervista concessa ai microfoni di Marca. Le dichiarazioni dell’attaccante argentino della Juventus.

«Quando sono dovuto partire, ho pianto. Provo sempre un grande affetto per i posti in cui vado. Colpa di De Laurentiis? No, il suo modo di pensare non è il mio. È una mia decisione, ma anche lui mi ha portato a farlo. Non volevo passare un altro minuto con lui».