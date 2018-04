I 5 giorni di Higuain: Crotone e Napoli per prendersi il Mondiale e la Juve del futuro

La Juventus affronterà Crotone e Napoli in pochi giorni e farà affidamento su Gonzalo Higuain. I bianconeri vogliono puntare sul Pipita anche in futuro

«Non me ne frega niente della diffida» ha detto a chiare lettere Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di vigilia in vista della trasferta di Crotone (Leggi anche: ALLEGRI CONFERENZA STAMPA PRE CROTONE-JUVENTUS) in riferimento alla diffida pendente sul groppone di Gonzalo Higuain. Se il Pipita sta bene gioca e questa sera sarà regolarmente in campo. Il centravanti della Juventus ha di fronte a sé 5 giorni importantissimi: non segna da oltre un mese e proverà a sbloccarsi questa sera per poi fare male, ancora una volta, alla sua ex squadra, il Napoli.

La Juve dovrà vincere questa sera per mantenere intatto il vantaggio e per presentarsi con un +6 allo scontro diretto di domenica prossima. Il centravanti argentino deve trascinare la formazione di Max Allegri questa sera e contro il Napoli e deve aiutare la Juventus a vincere il settimo Scudetto consecutivo. Il numero 9 della Vecchia Signora deve tornare ai livelli di un mese fa per conquistare il Mondiale con la sua Argentina (sembrano esserci pochi dubbi sulla sua convocazione) e per conquistare ancora di più la Juve. La società bianconera pensa a lui come a uno dei leader del futuro, dopo gli ultimi mesi da uomo squadra, il Pipita è pronto a trascinare la Juve.