Gattuso resta ottimista: «Di Higuain parlerò quando arriverà al Milan»

Higuain verso il Milan? Gattuso frena, ma solo per il momento: il tecnico rossonero ha parlato del possibile acquisto dell’attaccante dalla Juve dopo la partita col Tottenham

Prima l’affare che pareva quasi fatto, poi la brusca frenata nella notte mentre il Milan giocava – e perdeva – in amichevole contro il Tottenham: al proprio risveglio i tifosi rossoneri non hanno ricevuto buonissime notizie circa la notizia riguardante il possibile approdo in squadra dalla Juventus di Gonzalo Higuain. Problemi di formula – l’argentino rifiuta il prestito – e di soldi (ingaggio più buonuscita): insomma, il Pipita non pare più tanto vicino al Milan, che comunque continua a lavorare per trovare una quadra alla soluzione. Ne ha parlato direttamente da Minneapolis, nel post-partita, l’allenatore rossonero Gennaro Gattuso in conferenza stampa. «Su Higuain ho poco da dire: ci stanno lavorando i dirigenti – le parole di Ringhio – . Parliamo di un giocatore che sono diversi anni che fa sempre gol, però fin quando non arriva io non ho niente da dire. Poi quando arriverà, dirò ciò che penso. Adesso parlo solo degli attaccanti che ho a disposizione».

Gattuso ha parlato appunto del “quando” arriverà Higuain e non del “se”: un segnale che molti tifosi rossoneri hanno preso come molto positivo nonostante le frenata notturna della trattativa. Sulla partita persa invece contro gli Spurs, il tecnico milanista ha detto: «La condizione fisica adesso dopo un ventina di giorni è accettabile, stiamo facendo delle buone cose secondo me e penso che dobbiamo proseguire su questa strada. Io ho visto parecchie cose positive: abbiamo tenuto bene il campo e giocato con personalità, però abbiamo sbagliato tanto sotto porta. Le loro occasioni sono nate da nostri errori, soprattutto nel secondo tempo: nella fase di costruzione dobbiamo ancora migliorare».