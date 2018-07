Gonzalo Higuain non rientra nei piani della Juventus ed è stato offerto al Milan. Piace anche al Chelsea ma serve l’addio di Alvaro Morata

Gonzalo Higuain può lasciare la Juventus. I bianconeri hanno ‘scaricato’ il centravanti che non è stato decisivo, almeno secondo i piani, in Champions League, nei momenti cruciali, ma che comunque ha segnato 55 gol in 2 anni. Tanti i momenti importanti per il Pipita in bianconero. La doppietta in semifinale con il Monaco di due anni fa, i 3 gol al Tottenham lo scorso anno, il gol Scudetto contro l’Inter e il gol decisivo contro il Napoli nello scontro diretto dell’andata. Alla Juve però è arrivato Cristiano Ronaldo e serve un addio pesante per potersi permettere CR7.

Secondo La Gazzetta dello Sport, al momento, è più Milan che Chelsea per Gonzalo Higuain. Il Pipita non direbbe di no ai rossoneri ma al Chelsea ritroverebbe il suo maestro, Maurizio Sarri. I Blues però hanno in rosa Alvaro Morata e senza la partenza dello spagnolo, che piace proprio al Milan, non se ne farò niente. I Blues arriveranno in Italia nelle prossime ore e avranno una serie di incontri con la Juve ma anche con il Milan e potrebbero intrecciare i loro affari con i bianconeri e con i rossoneri: il passaggio di Morata al Milan spalancherebbe le porte al trasferimento di Gonzalo al Chelsea. Situazione in divenire. Una cosa è certa: la Juve ha già scaricato il Pipita!