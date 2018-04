Higuain, che succede? Il Pipita a secco da un mese: Sampdoria avvisata

L’attaccante della Juventus non segna da un mese e proverà a sbloccarsi quest’oggi nel match contro la Sampdoria. Ecco i numeri di Higuain

Gonzalo Higuain non ha fatto bene contro il Real Madrid, dopo due grandi prestazioni contro il Tottenham. Il Pipita ha trascinato i bianconeri contro gli Spurs e il popolo juventino riponeva grandi speranze nel suo centravanti in vista del doppio confronto con i Blancos ma l’argentino ha deluso le attese, non raccogliendo la sufficienza in entrambi i match. Il numero 9 della Juventus non sta vivendo un grandissimo momento e infatti è a secco ormai da un mese.

Gonzalo Higuain non segna dal 14 marzo scorso, dalla sfida interna contro l’Atalanta. Da allora 3 gare a secco in campionato contro Spal, Milan e Benevento, due in Champions League contro il Real Madrid e due gare a secco anche con la Nazionale argentina. Il 22 aprile all’Allianz Stadium arriverà il Napoli in un match che si preannuncia infuocato. Arriva la fase calda della stagione e la Juventus avrà bisogno del miglior Pipita, come sottolineato ieri da Allegri in conferenza stampa (Leggi anche: Conferenza stampa Allegri Juventus-Sampdoria): «Gonzalo ha fatto bene con il Real ed è stato decisivo a Benevento quando è entrato. Da qui alla fine deve essere l’uomo determinante per portarci a vincere lo scudetto».