Rasmus Hojlund è il miglior Under 20 della Serie A. I numeri con l’Atalanta

Il centravanti danese dell’Atalanta Rasmus Hojlund è a tutti gli effetti il miglior Under 20 della Serie A. Ecco le statistiche

Nonostante Rasmus Hojlund sia soltanto al primo livello del Super Sayan (con Gasperini in versione Re Kaioh), il centravanti danese dell’Atalanta ha dimostrato comunque di essere un guerriero temuto da tutte le difese: pure da quelle più esperte.

L’etichetta di predestinato è anche una questione statistica, soprattutto visto che il numero 17 nerazzurro è attualmente il miglior Under 20 della Serie A. Attualmente in testa c’è proprio Hojlund con 7 goal e 3 assist (per un totale di 10), a seguire i vari Colombo (6), Samardzic (6), Udogie (6), Doig (6) e Baldanzi (4), Miretti (3). Non stupirebbe se il danese dovesse aumentare ancora di più le sue statistiche.