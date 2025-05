Hojlund Inter, la rivelazione di Fabrizio Romano: «In queste settimane i nerazzurri hanno preso informazioni per capire i costi e la fattibilità dell’operazione»

Hojlund Inter, arriva la rivelazione del giornalista Fabrizio Romano: «In queste settimane i nerazzurri hanno preso informazioni…»

Hojlund è entrato nel mirino dell’Inter, alimentando l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club di viale della Liberazione ha recentemente avviato contatti con il Manchester United per raccogliere informazioni e valutare la fattibilità economica di un possibile trasferimento. Le ultime:

HOJLUND INTER – «Tra marzo e aprile avevano chiamato Napoli e Juventus, per capire la situazione. Uno dei club che ha preso informazioni in queste settimane, e lo aggiungiamo a Napoli e Juve, è anche l’Inter. In estate ci saranno grandi cambiamenti in attacco, sappiamo che andranno via Arnautovic e Correa, c’è da vedere la questione Taremi anche, se ne parlerà dopo la finale. Hojlund piaceva già prima all’Inter, prima che andasse allo United. In queste settimane i nerazzurri hanno preso informazioni per capire i costi e la fattibilità dell’operazione. Piace tanto, poi bisogna vedere cosa decideranno di fare, è un nome da aggiungere alla lista dei club interessati, oltre a Napoli e Juve».