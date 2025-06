Hojlund, pressing totale da parte dell'Inter. Quel fattore sarà determinante per la fumata bianca - Calcio News 24

Hojlund, futuro incerto al Manchester United: l’Inter osserva con attenzione e a breve potrebbe tentare anche il grande colpo

Il futuro di Rasmus Hojlund al Manchester United è ancora avvolto dall’incertezza. L’attaccante danese, arrivato la due estati fa con grandi aspettative dopo l’esperienza all’Atalanta, potrebbe essere al centro di uno dei principali movimenti del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da ESPN, nei giorni scorsi i rappresentanti di Hojlund hanno incontrato la dirigenza dei Red Devils per discutere della situazione attuale e delle prospettive per la prossima stagione.

Al momento, nessuna decisione definitiva è stata presa da parte del club inglese. Tutti gli scenari restano aperti: dalla permanenza all’eventuale cessione, passando anche per l’ipotesi di un prestito. Lo United valuta attentamente ogni opzione, anche in funzione delle mosse che effettuerà in entrata durante la sessione estiva.

L’Inter interessata a Hojlund: contatti in corso

Tra i club interessati alla situazione di Hojlund c’è anche l’Inter. I nerazzurri, alla ricerca di un rinforzo offensivo di prospettiva ma già pronto per i grandi palcoscenici, hanno avviato i primi contatti esplorativi per essere aggiornati sugli sviluppi. La società milanese non ha ancora formulato un’offerta concreta, ma segue da vicino il dossier, pronta ad approfittare di un’eventuale apertura del club inglese.

L’interesse dell’Inter per Hojlund non sorprende: il profilo dell’attaccante classe 2003 risponde perfettamente alle caratteristiche cercate dalla dirigenza. Giovane, fisico, veloce e con ampi margini di crescita, il danese ha già dimostrato in Serie A le sue qualità, e un ritorno in Italia potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi dopo una stagione altalenante in Inghilterra.

Il nodo mercato: tutto ruota attorno al nuovo centravanti

Uno dei fattori chiave nella decisione sul futuro di Hojlund sarà legato al mercato in entrata del Manchester United. La società inglese è infatti alla ricerca di un nuovo centravanti di spessore internazionale. Qualora l’arrivo di un top player si concretizzasse, lo spazio per Hojlund potrebbe ridursi sensibilmente, rendendo plausibile l’ipotesi di un trasferimento o prestito per garantirgli continuità e minutaggio.

Nel frattempo, il giocatore resta concentrato sul presente, ma con l’estate alle porte e il mercato in fermento, il suo nome continua a circolare con insistenza. Hojlund, che ha chiuso la stagione con alcuni gol pesanti ma anche lunghi periodi di difficoltà, potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. E l’Inter, da parte sua, resta vigile e pronta a muoversi.