Howedes c’è: titolare in Juve-Sampdoria, sarà la sua seconda presenza!

Il difensore della Juventus, Benedikt Howedes, è pronto a tornare titolare e a giocare una gara. Il tedesco in campo contro la Sampdoria

La Juventus affronterà la Sampdoria questa sera alle ore 18 presso l’Allianz Stadium. I bianconeri scenderanno in campo e proveranno a consolidare il primato, giovando però dopo il Napoli, atteso alle 15 dal confronto contro il Milan. I bianconeri di Massimiliano Allegri cambieranno alcuni uomini dopo la sfida di Champions League contro il Real Madrid che ha tolto energie nervose e fisiche ai bianconeri. La Juventus dovrà fare a meno dell’infortunato De Sciglio (Leggi anche: Infortunio De Sciglio: rientro e tempi di recupero) e potrebbe scommettere su Benedikt Howedes.

Stephan Lichtsteiner è entrato in campo mercoledì sera al Bernabeu dopo appena un quarto d’ora e ha giocato quasi tutta la gara contro il Real Madrid. Lo svizzero dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio proprio al difensore tedesco. Benedikt Howedes ha collezionato 68 minuti in questa stagione, a novembre contro il Crotone. Poi il nulla. Il calciatore tedesco, abile a giocare in tutti i ruoli della difesa, è stato costretto a fermarsi, causa infortuni vari, per ben 4 volte nel corso della stagione e non ha potuto trovare continuità. Oggi la grande chance contro la Sampdoria: l’obbligo di riscatto è ormai un lontano ricordo ma il tedesco può provare a convincere la Juventus e i suoi tifosi a puntare ugualmente su di lui nella prossima stagione.