Hütter su Jovic: «Ha fatto di tutto per tornare all’Eintracht» – VIDEO

Adolf Hütter, allenatore dell’Eintracht Francoforte, ha parlato dell’arrivo in prestito di Luka Jovic dal Real Madrid.

«Gli ho parlato la scorsa notte e devo dire che ha fatto di tutto per tornare all’Eintracht. Non ci parlavamo da molto tempo ed è stato bello ritrovarsi. Con Luka Jovic aggiungiamo un giocatore incredibile alla nostra squadra. Nei prossimi giorni vedremo in che condizioni è ma conosce tutto l’ambiente alla perfezione».