Nella Juve tutti capitani

Juventus sempre più simile al modello Real Madrid: rotazione dei capitani e tanti leader in campo. Da Chiellini a Dybala, da Bonucci a Mandzukic passando per Cristiano Ronaldo

Se il modello che la Juventus vuole emulare in termini di successi è quello del Real Madrid, la strada non pare sbagliata. I bianconeri puntano a costruire una squadra di leader o, per meglio di dire, di veri e proprio capitani in campo, a prescindere da chi indossa la fascia. Lo ha detto l’altro giorno anche Massimiliano Allegri, parlando appunto della novità Mario Mandzukic (in campo da capitano contro la Spal): non conta tanto a chi sono affidati i gradi, quanto piuttosto la capacità di saper guidare il gruppo. In questo senso l’esempio più prossimo è proprio quello del Real Madrid dello scorso anno, che poteva contare su almeno quattro o cinque capitani in campo: quello ufficiale Sergio Ramos, ma pure Toni Kroos (insignito qualche volta della fascia), Marcelo (capitano nel Real e nel Brasile in alcune occasioni), Luka Modric (capitano della Croazia) e Cristiano Ronaldo (capitano del Portogallo).

Oggi la Juve può contare, analogamente a quanto successo nel 2006, quando c’erano in campo i vari Gigi Buffon, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Lilian Thuram e Patrick Vieira tra gli altri, su un gruppetto di possibili capitani per ogni evenienza: Giorgio Chiellini (capitano ufficiale in bianconero e in Nazionale), Paulo Dybala (ufficialmente vice-capitano), Leonardo Bonucci (ex capitano del Milan e vice-capitano in Nazionale), Mario Mandzukic e, appunto, Cristiano Ronaldo. Tutti capitani quando serve.