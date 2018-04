Iachini alza la voce: «Assurdo parlare di Scansuolo!»

Il tecnico del Sassuolo, Beppe Iachini, ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle illazioni sullo Scansuolo

Il Sassuolo e Beppe Iachini non ci stanno: basta alle illazioni sullo Scansuolo! In casa neroverde certe battute sulla vita facile per la Juventus e sulla prova agguerrita contro il Napoli non piacciono. I neroverdi, al ritorno, hanno perso per 7-0 all’Allianz Stadium e hanno bloccato il Napoli sull’1-1. Il tecnico del Sassuolo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Chievo Verona-Sassuolo, ha rispedito al mittente tutte le accuse.

Queste le dichiarazioni di Beppe Iachini prima di Chievo Verona-Sassuolo: «Scansuolo? Assurdo per me che sono un professionista – riporta Il Corriere dello Sport – le mie squadre hanno sempre cercato il massimo a prescindere dall’avversario, dal periodo del campionato e dagli obiettivi. Chi parla di Scansuolo con la Juve e di Sassuolo agguerrito col Napoli, forse non vede le nostre partite».