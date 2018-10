Funziona il Milan a due punte, ora serve la terza: Ibrahimovic?

Il 4-4-2 del Milan contro la Sampdoria ha convinto. Cutrone e Higuain titolari, manca un terzo centravanti: Zlatan Ibrahimovic?

Il Milan di Rino Gattuso può ripartire dal 4-4-2, in particolare da Higuain e Cutrone. Il doble pivote ha convinto e con loro in campo i rossoneri partono sempre da 2-0. Il sistema con le due punte di peso permette alla squadra di avere più soluzioni e, ovviamente, maggiore presenza in area. Come sottolineato da Tuttosport però, i titolari vanno benissimo, ma non ci sono alternative in panchina e in caso di un attacco influenzale a uno dei due, Gattuso avrebbe dei seri problemi. Il Milan in estate ha ceduto Bacca, Kalinic e André Silva, a gennaio arriverà un nuovo centravanti? I tifosi sognano Zlatan Ibrahimovic ma l’affare non è scontato.

Come detto, alle spalle di Higuain e Cutrone, ci sono Borini e Samu Castillejo, ovvero due esterni in grado di agire da seconda punta, soprattutto il primo, ma lo spagnolo ha dimostrato di essere a suo agio anche da falso nueve. Leonardo, dunque, dovrà giocoforza correre ai ripari acquistando un nuovo centravanti già a gennaio. Si continua a parlare di Ibrahimovic che ha già chiuso la sua stagione negli Usa con la sconfitta contro Houston Dynamo che impedirà ai suoi Galaxy di giocare i playoff. L’ennesima delusione che potrebbe spingere Ibra a prendere in seria considerazione la possibilità di tornare in rossonero. I tifosi sognano.