Ibrahimovic: «Ho fatto tante ca****e, ho rubato anche una macchina»

Zlatan Ibrahimovic si mette a nudo e racconta alcuni retroscena della sua carriera. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Milan

Zlatan Ibrahimovic si racconta in un’intervista a Sportweek: il centravanti del Milan svela un aneddoto di gioventù.

«Cazzate ne ho fatte tante, in questo mondo tutti pensano a… essere perfetti. Ma se non fai cazzate non cresci, non impari. Io continuerò a farle. Ne ho fatte tantissime. Una volta ho rubato una macchina, ma non perché mi servisse come le biciclette, era solo per adrenalina. Però sono scappato giù subito, perché non mi sentivo bene. Eravamo 5 amici, le cazzate del ghetto, tante cazzate».