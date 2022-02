ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ibrahimovic rompe il silenzio: «Quando torno butto giù lo stadio». Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ospite di Radio 105 ha parlato sia del suo presente in rossonero che del futuro:

«Ho fiducia in tutto quello che sto facendo. Quanto andrò avanti non lo so, ma cerco sempre di andare oltre al limite. Perché essere normali quando puoi essere più forte? Vediamo per il futuro. Sono curioso per certe cose: come diventare un attore… qualcosa che mi dà adrenalina. Ma nulla sarà come il calcio. Dovrò fare la differenza. Ho tanti progetti, ma ora il mio focus è essere un calciatore. Quando torno butto giù tutto lo stadio»

