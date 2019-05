Icardi escluso dalla lista dei convocati per la Copa America 2019: tutte le tappe del rapporto tra la punta e l’Argentina

Storie di incompatibilità tattiche e suggestioni di attriti tra “clan“. Ci sono tante motivazioni e tante leggende dietro il complicato rapporto tra Mauro Icardi e la “sua” Argentina. Di cui, nella giornata odierna, si è consumata un’altra tappa, con l’esclusione della punta nerazzurra da parte del ct Scaloni dalla lista dei convocati per la Copa America 2019.

Soltanto l’ultimo capitolo di un romanzo che, a 26 anni, vede Icardi sommare in carriera appena 8 presenze in albiceleste, con una rete soltanto all’attivo. Nel mezzo però, dopo le prime apparizioni nel 2013, le esclusioni dai Mondiali nel 2014 e nel 2018. E un’analoga sorte capitata per la Copa America 2015 e 2016. Cui sommare, ora, quella imminente del 2019.