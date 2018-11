L’Inter ha pareggiato per 1-1 contro il Barcellona. Ancora una volta decisivi per la rimonta Icardi e Vecino

Sì, l’hanno ripresa ancora Icardi e Vecino. Ancora loro due decisivi per l’Inter. I nerazzurri hanno strappato un punto contro il Barcellona, in rimonta. Dopo la sconfitta per 2-0 al Camp Nou, l’Inter ha ottenuto un buon punto contro la formazione catalana, ribaltando la gara, rimontando l’iniziale svantaggio siglato dal brasiliano Malcom al minuto 82, appena entrato (ironia della sorte il giocatore brasiliano era stato cercato dall’Inter a inizio mercato). I due sudamericani nerazzurri però si sono messi di nuovo in società per confezionare il gol del pari, insieme a un altro sudamericano: Lautaro Martinez.

Decisivo anche El Toro, entrato pochi istanti prima. Numero sulla fascia destra e palla al centro per Matias Vecino che calcia verso la porta trovando la respinta di Piquè, il pallone però arriva in zona Icardi che controlla, ignora i compagni, si sposta il pallone e beffa Lenglet e tre Stegen per il gol dell’1-1. Maurito, subito dopo la rete, non esulta ma va a riprendere il pallone all’interno della rete, provando a spingere i suoi verso una nuova rimonta. Stavolta il 2-1 non c’è stato ma San Siro ha esultato ancora una volta alle giocate di quei due. Sì, l’hanno ripresa Icardi e Vecino!

