Il Barcellona sulle accuse: «Proprio nel momento migliore…»

La risposta del Barcellona allo scandalo scoppiato in Spagna in merito alla presunta corruzione operata dal club

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal Barcellona sulle di aver pagato 1,4 milioni di euro all’ex vicepresidente arbitrale.

COMUNICATO – «1. Il Barcellona in passato ha assunto i servizi di un consulente tecnico esterno che ha fornito, in video, relazioni tecniche su giocatori di categorie inferiori spagnole per la Segreteria tecnica.

2. Il rapporto con lo stesso fornitore esterno è stato esteso con relazioni tecniche sull’arbitraggio professionale al fine di integrare informazioni richieste dallo staff tecnico della prima squadra e della B, pratica comune nelle società professionistiche.

3. Questo tipo di servizio esterno, attualmente, ricade su un professionista addetto all’area calcistica.

4. Il Barcellona si rammarica che queste informazioni appaiano proprio nel miglior momento della stagione.

5. Il club intraprenderà azioni legali contro chiunque danneggi la sua immagine con insinuazioni contrarie alla reputazione dell’entità».