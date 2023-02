Il Bayern Monaco perde contro il Borussia Monchengladbach: prima posizione a rischio

Il Bayern Monaco ha perso in trasferta contro il Borussia Monchengladbach ed ora l’Union Berlino e il Borussia Dortmund possono approfittare

Il Bayern Monaco ha perso in trasferta il match di Bundesliga contro il Borussia Monchengladbach. La partita è terminata 3-2: per i bavaresi sono andati a segno Choupo-Moting e Tel, per i bianconeri invece Stindl, Hofmann e Thuram.

Dopo questo risultato a sorpresa, ora l’Union Berlino (secondo) e il Borussia Dortmund (terzo) possono approfittarne. In caso di vittoria, la prima potrebbe addirittura superare in classifica il Bayern Monaco, mentre i gialloneri potrebbero andare a pari punti.