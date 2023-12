Le ultime sulla lotta al titolo in Bundesliga tra il Bayern Monaco ed il Bayer Leverkusen. Tutti i dettagli

Il Bayern Monaco è crollato clamorosamente in casa dell’Eintracht Francoforte, perdendo con il clamoroso risultato di 5-1. Un risultato che potrebbe cambiare gli equilibri in Bundesliga.

Il Bayer Leverkusen, già primo a +3 sui bavaresi, avrà infatti l’opportunità di allungare in classifica battendo lo Stoccarda. Un’occasione unica per gli uomini guidati da Xabi Alonso per provare ad interrompere il dominio incontrastato del Bayern Monaco.