Il comunicato congiunto di ECA, UEFA e FIFA: «Non c’è spazio per ogni tipo di Superlega in Europa»

ECA, UEFA e FIFA hanno pubblicato un comunicato congiunto contro la creazione di una Superlega del calcio europeo

ECA, UEFA e FIFA hanno pubblicato un comunicato congiunto contro la creazione di una Superlega del calcio europeo.

NOTA CONDIVISA – Tifosi, giocatori, allenatori, federazioni, club, leghe e tutti quelli che amano questo bellissimo gioco dicono a voce alta: non c’è spazio per ogni tipo di Superlega in Europa. Il merito sportivo è quello che conta. Il calcio è di tutti, teniamolo aperto a tutti. Conquistalo sul campo