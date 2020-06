Il nuovo Milan di Rangnick: Bennacer punto fisso, in attacco uno tra Milik o Jovic

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al nuovo Milan di Ralf Rangnick: ecco chi partirà e chi resterà nel nuovo corso rossonero

Il Milan di Ralf Rangnick prende forma tra certezze e partenze. Come spiega La Gazzetta dello Sport il manager tedesco ripartirà da Ismael Bennacer perchè incarna perfettamente il prototipo di giocatore che vuole per il suo Milan: pagato poco, giovane, talentuoso e con ampi margini di miglioramento.

E l’algerino è una delle poche certezze a centrocampo tra contratti in scadenza e non rinnovati (Biglia e Bonaventura), punti di domanda (Paquetà e Krunic) e giocatori potenzialmente sul mercato (Kessie). Ma quali saranno gli altri punti fermi del nuovo Diavolo? Ovviamente Donnarumma (che dovrà ricevere. a breve una proposta di rinnovo), poi Theo Hernandez, Romagnoli e Calhanoglu.

Capitolo entrate. Serve individuare il sostituto di Biglia e a questo proposito si sta pensando al ritorno di Bakayoko. In alternativa sono sempre vivi i contatti con il Benfica per Florentino Luis. In attacco la scelta è ridotta a due nomi: Luka Jovic o Arkadiusz Milik. Entrambi in uscita dalle rispettive squadre, entrambi fanno gola al nuovo Milan targato Rangnick.