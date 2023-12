Il tacco di Arnautovic entra nella storia: ecco perché

Tutto sulle ultime prestazioni di Marko Arnautovic, attaccante austriaco ex Bologna, con l’Inter. I dettagli

Andrebbe fatta una ricerca ed è probabile che nella storia non si sia mai verificato che un assist finisse sulla prima pagina di un quotidiano non sportivo. É quanto successo a un interista, con il Corriere della Sera della vigilia di Natale, che ha esaltato il suo exploit contro il Lecce intitolando «Arnautovic, che tacco».

Non la prima magia, però, da parte dell’austriaco in questo campionato finora a singhiozzo. La stagione aveva preso inizio con un passaggio vincente per Lautaro in Inter-Monza, originato da uno splendido doppiopasso.

