Il Milan dà la caccia a Ciro Immobile. Il centravanti della Lazio è uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri: c’è il piano

Il Milan cerca un nuovo attaccante e pensa a Radamel Falcao, Timo Werner, Alvaro Morata, Simone Zaza ma soprattutto a Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è in cima alla lista degli obiettivi del ds Mirabelli ma il Milan dovrà prima sistemare alcuni elementi in esubero, migliorare i ricavi e vincere la resistenza della Lazio. Insomma, l’affare è tutto in salita, ma i rossoneri non smettono di crederci. Il Milan ha un budget per la punta da circa 60 milioni ma Lotito potrebbe sparare alto per il capocannoniere dell’ultimo campionato, insieme a Mauro Icardi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan deve prima piazzare Nikola Kalinic (ha mercato in Spagna), André Silva (ha estimatori in Francia e in Premier League) e Carlos Bacca, non riscattato dal Villarreal e ufficialmente tornato nei ranghi rossoneri. Il Milan prova dunque a cedere un tridente per arrivare ad un unico bomber. Il ds Mirabelli non può che muoversi nell’ombra e con grandissima cautela, vista l’attuale situazione ma ha un piano: via i tre esuberi per aumentare i ricavi e per puntare con decisione su Ciro Immobile, l’attaccante ideale per Rino Gattuso.