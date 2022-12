In Turchia una caffetteria dedicata interamente all’Atalanta

Una caffetteria dedicata interamente all’Atalanta? Difficile da trovare, ma non impossibile. Tale struttura a tema nerazzurro esiste

“Il nostro folle amore senza fine che non conosce confine”. Un detto che caratterizza l’amore dei tifosi nei confronti dell’Atalanta, arrivando addirittura fino in Turchia: dove vi è presente qualcosa di affascinante.

📍 Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan bir takipçimizden gelen fotoğraf.



🇮🇹 Gasperini hocamıza yazar. pic.twitter.com/Vbz2NL7rqp — Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) December 26, 2022

Nel distretto di Cizre di Şırnak (appunto, in Turchia), è presente una caffetteria chiamata Atalanta Kiraathane & Okey Salonu. Nome casuale? Assolutamente no, il locale è talmente radicato al patriottismo nerazzurro da avere il logo sull’insegna. Cosa non si fa per amore della Dea? Tutto e anche di più.