Inaki Williams epicentro delle critiche all’Athletic Club: mirino puntato sull’attaccante, ecco cosa sta succedendo in Spagna!

Inaki Williams è bersaglio di tante critiche all’Athletic Club: mirino puntato sull’attaccante, cosa sta accadendo in Spagna

La stagione dell’Athletic Club sta assumendo i contorni di una profonda e inaspettata delusione. L’entusiasmo estivo che si respirava a San Mamés ha lasciato rapidamente il posto alla preoccupazione, complice un rendimento ben al di sotto degli standard a cui il club basco aveva abituato i propri tifosi. L’eliminazione precoce in Champions League e un cammino decisamente troppo altalenante in campionato hanno allontanato i rojiblancos dalla zona Europa, relegandoli a un anonimo decimo posto in classifica in Liga. Al centro del mirino della critica, oltre alle mancanze del collettivo, è finita inevitabilmente la stella più attesa: Iñaki Williams.

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IL FLOP

L’Athletic aveva approcciato la stagione con enormi ambizioni, galvanizzato dal ritorno sul prestigioso palcoscenico della Champions League. L’avventura europea, tuttavia, si è interrotta bruscamente: la squadra è crollata già nella prima fase del torneo, dimostrandosi incapace di reagire di fronte ad avversari di caratura internazionale e lasciando un profondo senso di amarezza in tutto l’ambiente. In patria, lo scenario non è purtroppo migliorato. La Liga ha evidenziato una cronica mancanza di continuità, con troppi punti banali lasciati per strada che hanno compromesso la rincorsa alle posizioni di vertice. A pesare maggiormente è stata l’assenza di guizzi individuali in grado di sbloccare i match più complicati.

IÑAKI WILLIAMS NELL’OCCHIO DEL CICLONE

In un contesto di palese difficoltà corale, il principale bersaglio delle critiche è diventato Iñaki Williams. L’attaccante della nazionale ghanese sta vivendo una delle annate più opache della sua intera carriera. Le statistiche sono a dir poco impietose per un titolare inamovibile del tridente basco: appena tre gol e due assist in ben 29 presenze stagionali tra tutte le competizioni. Un apporto offensivo quasi nullo che lo ha visto spesso estraniarsi dal gioco, scatenando il malumore e i dubbi di una tifoseria che da lui si aspetta la leadership tecnica assoluta.

IL PESO DI UN INGAGGIO DA 10 MILIONI

Ad alimentare ulteriormente il dibattito e l’insofferenza della piazza c’è il delicato fattore economico. Iñaki Williams percepisce uno stipendio annuo che supera i 10 milioni di euro, cifra che lo rende di fatto uno dei giocatori più pagati dell’intera rosa dell’Athletic. Un peso salariale di questa portata alza inevitabilmente l’asticella delle aspettative: da un profilo del genere si pretendono numeri da trascinatore, non certo statistiche da comprimario. La stagione non è ancora conclusa e il classe ’94 ha ancora il tempo materiale per invertire la rotta, ma il suo rendimento resta oggi il vero grande “caso” irrisolto di un’annata fin qui da dimenticare.