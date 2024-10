Indagine curve Inter Milan: PERQUISITI il cognato di MALDINI e il socio d’affari di VIERI

Indagine curve Inter Milan, nuovo retroscena: perquisite le case del cognato di Paolo Maldini e del socio d’affari di Chrisitian Vieri

Emergono nuovi retroscena sull’indagine sulle curve di Inter e Milan che ha travolto ieri le societa. Come riportato dall’ANSA, la procura ha emesso un mandato di perquisizione nei confronti dei fratelli Aldo e Mauro Russo.

Il primo è cognato di Paolo Maldini, ex bandiera rossonera e dirigente, mentre il secondo è socio in affari dello stesso Maldini e di Christian Vieri. Come specificato dall’ANSA, solo Mauro Russo al momento è indagato.