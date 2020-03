Infantino: «Scudetto? Non mi sembra la cosa più importante ora»

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato della situazione del calcio nel corso dell’emergenza Coronavirus

Gianni Infantino ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole sul Var e lo Scudetto.

VAR – «La Var è ormai indispensabile. Se usata come si deve, le critiche si placheranno. Può essere perfezionata, ma il fatto è che in alcuni paesi non rispettano il protocollo Ifab. È importante capire che la Var aiuta l’arbitro, e non che sia un altro a prendere le decisioni».

SCUDETTO – «Non sarebbe corretto dire qualcosa. E non è una decisione Fifa. Se mi sarà chiesta, darò la mia opinione. Ma il calcio, e lo scudetto, non mi sembrano ora le cose più importanti».