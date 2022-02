Infortunati Cagliari, lavoro personalizzato per due rossoblù

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I due difensori del Cagliari hanno svolto l’allenamento lontano dal resto dell’organico di Walter Mazzarri: la situazione infortunati

Il Cagliari si è allenato nella giornata di oggi ad Asseminello. Il tecnico toscano e i rossoblù si preparano per la non semplice partita contro il Napoli. Intanto, dai canali ufficiali del club, si rendono noti i lavori personalizzati di due pedine fondamentali per la difesa di Mazzarri: Andrea Carboni e Matteo Lovato.

Il primo deve smaltire i postumi di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Il secondo un fastidio al flessore della coscia sinistra. Hanno continuato il differenziato anche il colombiano Damir Ceter e l’uruguagio Nahitan Nandez.