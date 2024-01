Infortuni Atalanta, le condizioni di Koopmeiners. Il punto

La situazione dell’Atalanta per quanto concerne gli infortuni: su tutti quello legato al centrocampista Teun Koopmeiners

Oggi l’Atalanta è ritornata ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare al meglio la gara contro la Lazio. Novità sulle condizioni di certi giocatori: su tutti quelle del centrocampista Teun Koopmeiners.

L’infortunio di Koopmeiners riscontrato settimana scorsa gli ha fatto saltare la gara interna contro l’Udinese (anche per scelta precauzionale). Oggi il ragazzo ha svolto lavoro individuale, Hien ha svolto terapie,per il resto tutti in gruppo.

L’allenamento ha previsto attivazione in palestra per tutti e, a seguire, partitella contro l’Under 23 per chi non ha giocato o giocato poco vs Udinese; seduta in parte tecnico-tattica e in parte atletica per chi è invece stato impiegato con un buon minutaggio contro l’Udinese.