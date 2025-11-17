Infortuni Milan, Allegri spera in due recuperi per il derby di domenica: come stanno e quante sono le possibilità di vederli in campo

Infortuni Milan: Allegri spera nei rientri di Rabiot e Gimenez per il derby. Le ultime sulle condizioni dei giocatori fino ad oggi indisponibili

Dopo la sconfitta per 3-2 in amichevole contro la Virtus Entella, il Milan torna al lavoro a Milanello in vista del delicato derby contro l’Inter, in programma domenica prossima. Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo ai suoi giocatori, ma il focus principale resta aggiornare lo staff tecnico sugli infortuni del Milan, che hanno condizionato le ultime uscite della squadra rossonera.

La notizia più positiva riguarda Adrien Rabiot. Il centrocampista francese aveva saltato alcune partite a causa di una lesione al soleo rimediata con la nazionale a ottobre. Come riportato da Tuttosport, le condizioni di Rabiot sono in netto miglioramento: è atteso domani in gruppo e potrebbe essere disponibile per il derby, rappresentando un rinforzo fondamentale per il centrocampo rossonero. La sua presenza permetterebbe ad Allegri di avere maggiore equilibrio e qualità in mediana, riducendo la pressione sugli altri centrocampisti.

Un altro recupero chiave riguarda Santiago Gimenez, fermato da un problema alla caviglia. Anche in questo caso, lo staff medico rossonero è ottimista: il giocatore dovrebbe essere disponibile per la sfida contro l’Inter, completando così il quadro dei rientri più attesi. Entrambi i giocatori potrebbero cambiare le scelte tattiche di Allegri, che finora aveva dovuto adattarsi agli infortuni del Milan in diverse zone del campo.

Il rientro dei nazionali completerà gradualmente l’organico. Domani sono attesi i primi reduci dagli impegni internazionali, tra cui Gabbia, Ricci, Maignan, Nkunku, Leao e Pavlovic. Mercoledì torneranno Modric e Odogu, mentre giovedì rientreranno gli ultimi elementi, tra cui Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter e Athekame. Il completamento del gruppo permetterà ad Allegri di avviare la fase finale di preparazione tattica e mentale per il derby, potendo contare su quasi tutti i giocatori a disposizione.

Negli ultimi allenamenti, quindi, l’attenzione sarà tutta sugli infortuni del Milan e sui progressi dei giocatori rientrati. La presenza di Rabiot e Gimenez potrà offrire ad Allegri maggiore libertà di scelta, con possibilità di schierare la miglior formazione possibile. Dopo una fase in cui i problemi fisici hanno condizionato le scelte, il tecnico rossonero spera di affrontare il derby con quasi tutti i titolari disponibili, puntando a un successo che potrebbe rilanciare le ambizioni della squadra in campionato.

Con il ritorno dei giocatori chiave, il Milan può finalmente guardare al derby con fiducia, limitando l’impatto negativo degli infortuni del Milan che finora avevano costretto Allegri a continui adattamenti tattici.