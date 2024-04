Napoli, in tre lavorano a parte! Le condizioni per il Frosinone

Le condizioni fisiche dei calciatori del Napoli in vista della prossima sfida di Serie A contro il Frosinone

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni di Olivera, Juan Jesus e Politano.

REPORT – «Mattinata di allenamento per il Napoli di mister Calzona che all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno prepara il match casalingo di domenica alle 12:30 contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Per gli azzurri avvio di sessione con attivazione e circuito di forza. A seguire lavoro tecnico e tattico con partitella finale. Mathias Olivera, alle prese con una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra, cercando di recuperare il prima possibile in vista del finale di stagione. Lavoro in palestra anche per il difensore centrale Juan Jesus e l’esterno d’attacco Matteo Politano, alle prese con affaticamenti muscolari».