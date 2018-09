Infortunio Antonelli: problema muscolare alla coscia destra per l’ex terzino del Milan. Al suo posto entra Pasqual

Chievo-Empoli non è iniziata benissimo per la squadra di Aurelio Andreazzoli, che ha subito dovuto far fronte all’infortunio di Luca Antonelli. L’ex terzino del Milan ha rimediato un problema muscolare alla coscia destra, costringendo il tecnico degli azzurri a sostituirlo: al suo posto è entrato in campo Manuel Pasqual. Nelle prossime ore si valuteranno i tempi di recupero di Antonelli, che potrebbe essersi stirato.