Infortunio Athekame, brutte notizie per Allegri: quando dovrà stare fuori l’esterno svizzero. Le ultime

Infortunio Athekame, l’infortunio dello svizzero è più grave del previsto. Ecco quando dovrà stare fuori per questo problema fisico

L’infortunio Athekame è la notizia che ha scosso l’ambiente rossonero all’indomani della sosta per le nazionali, confermandosi ancora una volta un periodo particolarmente rischioso per i club di vertice. Il Milan di Massimiliano Allegri, reduce da settimane ricche di impegni, si ritrova ora a fare i conti con una defezione pesante nel reparto arretrato: Zachary Athekame, infatti, non sarà disponibile per un tempo tutt’altro che breve. Il laterale svizzero è rientrato a Milanello dopo gli impegni con la Svizzera Under 21 accusando un fastidio muscolare che, in un primo momento, sembrava gestibile. Tuttavia, la diagnosi ufficiale ha confermato un quadro ben più complesso, trasformando l’infortunio Athekame in un vero e proprio campanello d’allarme per lo staff milanista.

Secondo quanto riportato da fonti autorevoli, Athekame ha accusato un forte dolore al soleo del polpaccio, una zona notoriamente delicata e soggetta a ricadute se non trattata con estrema cautela. Gli esami strumentali hanno evidenziato la necessità di uno stop di circa un mese, escludendo dunque il giocatore dai prossimi impegni che attendono il Milan, a cominciare dalla sfida contro la Lazio a San Siro. L’infortunio Athekame rappresenta un duro colpo per Allegri, che aveva individuato nel terzino un elemento prezioso per la gestione delle rotazioni su una fascia già particolarmente stressata.

In sua assenza, il tecnico dovrà necessariamente ridisegnare l’assetto difensivo, chiedendo un maggiore sforzo ai titolari o ricorrendo a soluzioni alternative interne. Il periodo che attende i rossoneri è infatti denso di partite ravvicinate, e la gestione delle energie diventerà un aspetto determinante per mantenere competitività e continuità nei risultati. La perdita di Athekame riduce le opzioni disponibili, aumentando il rischio di sovraccarichi per chi sarà chiamato a sostituirlo stabilmente.

Lo staff medico ha già predisposto per il giocatore un programma personalizzato di recupero, finalizzato a evitare ricadute e a riportarlo in campo soltanto quando sarà completamente ristabilito. L’obiettivo è quello di riavere il terzino a disposizione verso la fine dell’anno, in un momento cruciale per gli equilibri stagionali. L’infortunio Athekame diventa dunque un fattore chiave nella pianificazione del Milan, che dovrà dimostrare capacità di adattamento e profondità nella rosa per non perdere terreno nelle prossime settimane.

Se la sosta ha portato una brutta notizia, ora il Milan è chiamato a reagire con compattezza, sfruttando tutte le alternative possibili per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio Athekame.