Infortunio Baselli, le condizioni del centrocampista del Cagliari

Come comunicato dal Cagliari nel report giornaliero, Daniele Baselli è rimasto a riposo dopo un infortunio. Le sue condizioni

Il report giornaliero pubblicato dal Cagliari non ha annunciato notizie positive per Walter Mazzarri. Infatti, il centrocampista ex Torino Daniele Baselli è rimasto a riposo dopo un trauma contusivo alla caviglia destra rimediato nell’ultimo match giocato contro il Napoli.

Sarà a disposizione domenica contro la sua ex squadra?