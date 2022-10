Infortunio Berardi, assente contro l’Inter: per la prossima ci sarà?

Il Sassuolo dovrà fare a meno anche contro l’Inter del suo capitano Domenico Berardi, lo conferma Dionisi

«Contro l’Inter non ci sarà». La speranza era quella di poterlo riavere almeno per la panchina, ma l’attaccante non ha ancora ripreso dall’infortunio che lo sta tenendo fuori ormai da un po’. Toccherà ancora a Ceide e Laurentié fare le veci degli assenti anche se i tifosi neroverdi sperano di riaverlo per la prossima partita.