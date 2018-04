Infortunio Berenguer, niente Torino-Lazio: problema al polpaccio

Infortunio Berenguer, il centrocampista spagnolo si fa male prima di Torino-Lazio e non rientra neppure nelle distinte ufficiali: per lui problema al polpaccio

Infortunio Berenguer, brutte notizie per il Torino. Il centrocampista spagnolo non è presente neppure nelle formazioni ufficiali della partita di oggi con la Lazio, si è fatto male prima della sfida ed è finito direttamente in tribuna. Per lui si parla di un infortunio muscolare.

Avrebbe subito un colpo al polpaccio durante la rifinitura e avrebbe accusato un forte dolore, tale da non poter andare neppure in panchina. Non ci sono informazioni sui tempi di recupero, la speranza del Torino è che non sia niente di grave.