Infortunio Bonaventura, ci sarà per Sassuolo Fiorentina?

Le ultime sulle condizioni del trequartista della Fiorentina Giacomo Bonaventura dopo l’infortunio. Ci sarà contro il Sassuolo?

Come riportato da La Nazione, ci sono delle novità per Jack Bonaventura in vista della sfida tra Sassuolo e Fiorentina visto l’ultimo infortunio muscolare avuto: che lo ha fatto saltare la gara contro il Torino.

Invece il trequartista per la sfida di Reggio Emilia si è allenato senza problemi in gruppo e sarà presente per Sassuolo Fiorentina.