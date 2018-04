Infortunio Calhanoglu: a rischio per Milan-Sassuolo

Il giocatore turco ieri non si è allenato ed è a rischio per Milan-Sassuolo. Infortunio Calhanoglu: le ultimissime notizie

Hakan Calhanoglu salta Milan–Sassuolo? Il centrocampista rossonero ieri non è sceso in campo a Milanello per la penultima seduta in vista della sfida con i neroverdi di Beppe Iachini e la sua presenza contro gli emiliani è a forte rischio. Il calciatore turco potrebbe lasciare il posto a Borini. Infortunio Calhanoglu: le ultimissime.

Problemi fisici per l’ex Bayer Leverkusen che potrebbe non farcela per il Sassuolo, l’allenamento odierno darà maggiori indicazioni. Se non dovesse farcela spazio a Borini. Probabili novità anche a centrocampo con Jack Bonaventura, involuto negli ultimi match, che potrebbe lasciare il passo a Riccardo Montolivo. Possibili novità dunque nella zona sinistra rossonera dalla cintola in su. L’allenamento di oggi scioglierà le riserve.