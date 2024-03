Real Madrid, operato Courtois: le condizioni e i tempi di recupero

Le condizioni fisiche di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, dopo il nuovo grave infortunio al ginocchio

Di seguito il comunicato del Real Madrid, con l’annuncio dell’operazione al menisco per Thibaut Courtois dopo il nuovo infortunio. Il portiere belga, che stava per rientrare in campo dopo la rottura del crociato, potrà tornare solo nella prossima stagione.

COMUNICATO – «Il nostro giocatore Thibaut Courtois è stato sottoposto oggi, con successo, ad un intervento chirurgico per la lesione del menisco interno del ginocchio destro sotto la supervisione dei Servizi Medici del Real Madrid. Courtois inizierà il suo processo di recupero nei prossimi giorni».