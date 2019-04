Infortunio Douglas Costa: risentimento al polpaccio per il brasiliano

Non c’è pace per Douglas Costa: il brasiliano ha accusato un risentimento al polpaccio nel corso della sfida contro l’Ajax, lo ha annunciato Allegri

Nuovo stop per il brasiliano Douglas Costa, che utilizzato alla Johan Cruijff Arena contro l’Ajax nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio. Infortunio Douglas Costa: ad annunciarlo nella conferenza stampa della vigilia della sfida con la SPAL è stato il tecnico della Vecchia Signora, Massimiliano Allegri.

«Non so se verrà a Ferrara, – ha spiegato Max – perché ha avuto un risentimento al polpaccio dopo la partita con l’Ajax. Avrebbe fatto meglio a lasciare la gamba su quel contatto in Champions. Non so se sarà a disposizione per domani». Infortunio Douglas Costa: è molto probabile dunque che l’ex Bayern Monaco salti la partita contro gli emiliani, che potrebbe regalare alla Vecchia Signora l’ottavo titolo consecutivo, mentre è da valutare il suo impiego per la sfida di ritorno contro i Lancieri a Torino martedì 16 aprile.