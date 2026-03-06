Connect with us
Infortunio Dybala, l’attaccante della Roma si è operato al ginocchio! Svelati i tempi di recupero

3 ore ago

Dybala Roma Stoccarda

Infortunio Dybala, l’attaccante argentino della Roma si è operato! Svelati i tempi di recupero per il talento giallorosso: i dettagli

Paulo Dybala, attaccante della Roma, è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico programmato per risolvere il problema al ginocchio sinistro. L’intervento, effettuato presso il centro medico Villa Stuart, ha riguardato un’artroscopia diagnostica, che ha evidenziato una lieve lesione parziale del menisco esterno, prontamente trattata dal team medico.

La Roma ha diramato una comunicazione ufficiale in merito alle condizioni del giocatore:

IL COMUNICATO – «Paulo Dybala è stato sottoposto ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro che ha evidenziato una lieve lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata. Il calciatore dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Questo significa che l’attaccante argentino dovrà rimanere fermo per almeno un mese, con l’obiettivo di completare la riabilitazione senza complicazioni. Se il recupero procederà senza intoppi, Dybala potrà tornare a disposizione per la seconda metà di aprile, con la Roma che spera di riaverlo in campo per la 33ª giornata di campionato.Secondo le previsioni, i tempi di recupero complessivi si aggirerebbero intorno ai 45 giorni.

Il giocatore, che è uno degli elementi fondamentali nella squadra di Gian Piero Gasperini, ha avuto una stagione altalenante, ma la sua importanza per la Roma rimane indiscussa. La speranza è che, una volta recuperato, possa tornare a contribuire alla corsa della squadra per gli obiettivi stagionali.

